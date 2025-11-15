ИЗПРАТИ НОВИНА
Българските потребители харчат над 110 млн. лв. за черния петък
Автор: Цвети Христова 12:23
©
През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за черния петък, показват данните на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП). Това е с 10% повече от миналата година заради инфлацията и по-дългия период на кампанията, която започна по-рано – още от началото на ноември, заяви Пейо Майорски, председател на организацията.

На 28 ноември 2025 г. ще бъде кулминацията на "Черен петък", а над 50% от българските потребители ще пазаруват. Средната сума, която ще похарчи всеки човек, е около 550 лв., като най-голямо е пазаруването в търговските центрове и онлайн магазините. Най-предпочитаните стоки ще бъдат дрехите, обувките и електрониката. Отстъпките средно са между 30 и 50%.

"Пазаруването покрай тази кампания може да се превърне за някои в ден на черните измами и заради двете цени в лева и евро“, коментира председателят на организацията Пейо Майорски.

Най-вече нарушенията идват при интернет пазаруването. Вече постъпват сигнали, че в някои физически и онлайн магазини постепенно завишават цените си във времето преди "Черен петък“, така че да могат да предложат по-големи отстъпки за продукт, който е на цена, по-висока от действителната, обяви Майорски.

Винаги събирайте информация за цените предварително, за да получите добра представа за това, колко действително струва даден артикул и да намерите къде всъщност можете да получите най-добрата отстъпка, подчерта той.

Други са пострадали след като са поръчали стока, която е била доста намалена, само че след заплащането й, са получили нещо различно или с тотално лошо качество. Съветваме хората да подават сигнали в "Икономическа полиция“ и в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Сумите, които се губят при подобни измамни сделки, стигат до 2000 лв. особено за някоя по-скъпа техника.

"Основният ми съвет към всички е да зaложат на проверени сайтове, които са се утвърдили и се ползват отдавна“, каза Пейо Майорски.

Според него първо винаги трябва да гледаме цената в лева и евро, а не процентите, които ни дават, защото там е уловката. Трябва да гледаме дали тези големи проценти, които ни дават, реално отговарят на цената, обясни той. Често търговците обявяват намаления от 40% – 50%, като хората остават с впечатление, че всички стоки са намалени, което не е така – обикновено биват намалени само определени групи стоки. Стоките, намалени с най-голям процент, обикновено са най-малко търсените на пазара. Потребителят обаче вижда голямото намаление, не разглежда внимателно, не чете съществените характеристики и се подлъгва да я купи.

Законът казва, че старата цена на стоката, от която се прави намалението, трябва да е прилагана поне един месец преди кампанията за отстъпки. За нарушителите има санкции, като за нелоялна търговска практика, глобата може да достигне 70 хиляди лева.

Винаги следете цените на намалените стоки, четете внимателно правилата на промоциите, внимавайте със ситния шрифт и с условията за доставка. При онлайн покупки, имате право да се откажете от нея, да я върнете или замените, подчертава още Пейо Майорски. 

"Бъдете особено внимателни, ако в магазина ви предложат "стоков кредит", особено ако покрай него има още нещо - например застраховка. Обикновено в магазина  се предлага такъв кредит с 0% лихва. Тъй като в подобни случаи печалбата за кредитодателя е с много нисък размер, е възможно да ви предложат услуги срещу допълнителни такси като застраховки и т.н. Потребителят не е задължен да приеме. Ако приемете заема и решите да го погасите предварително, фирмите за бързи заеми нямат право да събират допълнителни такси, с изключение на договорите, в които е фиксиран лихвеният процент. Може да се предвиди такса до 1% от размера на кредита", обясни Пейо Майорски.

От Асоциация за защита на потребителите препоръчват няколко важни стъпки на "Черен петък":

1. Пазарувайте от онлайн магазин, който познавате или сте проучили. В адреса на линка трябва да има S (https), както и катинарче, което е знак за сигурност. Ако се окаже, че сте пазарували от некоректен търговец, оспорете плащането пред банката. По-добре е да го направите писмено, за да получите и официален отговор. Имайте предвид, че за тази процедура банката може да начисли такса.

2. Не купувайте импулсивно - предварително. Решете какво ви е необходимо или искате, складирайте  го във виртуалната си пазарска  кошница и изчакайте деня с намаленията. Наистина ли бихте взели нещо, което не ви трябва, само защото пише "70% намаление"?

3. Щом набележите желаните стоки, обиколете магазините (или  проверете в съответните сайтове) и вижте цените им преди намаленията. Сметнете дали обявеното намаление е равно на обещания процент.

4. Имате 14 дни период за размисъл, в който може да върнете продукта си, купен онлайн. Това важи и ако сте го взели на Черния петък. След като върнете покупката, търговецът е длъжен да ви възстанови заплатената сума в рамките на други 14 дни.







