Български роман е номиниран за престижна международна награда

© The Booker Prizes Романът "Времеубежище“ влезе в дългия списък на номинациите за международната награда "Букър“. Авторът Георги Господинов е първият български писател, номиниран за отличието, съобщават от издателство "Жанет 45“.



Книгата е в превод на Анджела Родел, която също става част от номинацията за международен "Букър“.



В дългия списък са избрани 13 от 134 книги, които са отговаряли на условията за наградата, писа в. "Гардиън“. Краткият списък с номинации ще бъде обявен на 18 април в рамките на книжния панаир в Лондон. В него ще бъдат селектирани шест от тези 13 книги. Победителят ще стане известен на 23 май на специална вечеря в Лондон.



Освен Георги Господинов ("Времеубежище“), в дългия списък за международния "Букър“ са номинирани още Андрей Курков ("Jimi Hendrix Live in Lviv“), Перумал Муруган ("Pyre“), Ева Балтасар ("Boulder“), Чун Мйънг-гуан ("Whale“), Патрик Арманд-Гбака Бреде - Гааз ("Standing Heavy“), Вигдис Юрт ("Is Mother Dead“), Лоран Мовиние ("The Birthday Party“), Клеменс Майер ("While We Were Dreaming“), Гуадалупе Неттел ("Still Born“), Аманда Свенсон ("A System So Magnificent It Is Blinding“) и Дзинджи Дзоу ("Ninth Building“).



Председател на журито на тазгодишното издание на отличието е носителката на "Гонкур“ Лейла Слимани. "Наградената творба трябва да е произведение, което говори не само на нашето време, но и такава, която ще издържи изпитанието на времето и ще стане част от пантеона на голямата литература“, пишат организаторите на отличието, цитирани от българското издателство.



Наградата "Букър“ се връчва от 1969 г., а сред носителите й са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс и др. През 2005 г. започва да се присъжда и международният "Букър“, който е за книги в превод. Първият носител е Исмаил Кадаре.



Наградата е в размер на 50 000 британски лири и се разделя между автора и преводача на книгата-победител.