ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българската икономика: Силно потребление, висока заетост и нарастващи структурни рискове
Автор: Десислава Томева 22:07Коментари (0)139
©
Българската икономика продължава да расте със сравнително бърз темп. Реалният ръст на БВП през третото тримесечие е 3,2% на годишна база, или трети най-висок в ЕС след Кипър и Полша. Най-големите икономики в единния пазар – Германия, Франция и Италия – имат ръст от под 1%. Основен фактор продължава да бъде вътрешното търсене, като крайното потребление нараства с 9,5% спрямо същия период на миналата година. Това се казва в седмичният анализ на икономистите Зорница Славова и Лъчезар Богданов, цитирани от "Фокус".

Задълбочаващата се зависимост на икономиката от вътрешното потребление се проявява и в други ключови показатели. Износът на стоки продължава да спада, като през третото тримесечие е с 8% по-нисък от година по-рано, докато вносът нараства с 2,7% при относително стабилни и дори намаляващи цени на ключови суровини на глобалните пазари. Заедно с това реалният индекс на продажбите на дребно в България отчита трети най-висок ръст в ЕС за септември (след Малта и Кипър) от 5,7%.

Потреблението се подхранва от продължаващото нарастване на заплатите при висока заетост и особено от политическите решения за наетите в обществения сектор – към септември разходите за персонал в бюджета са с над 21% повече от деветмесечието на 2024 година. Не бива да игнорираме и вече сериозния в макроикономическо измерения ефект на кредитната експанзия, която никак не се забавя, след като към септември ръстът на банковия кредит към домакинствата е 20,9% и още по-висок при жилищните заеми  – 27,6%.

Безработните намаляват, а заетите остава сравнително много и през третото тримесечие на 2025 година. Коефициентът на безработица за 15-64-годишните достига 3,4% (спад от 0,2 пр. п. спрямо третото тримесечие на предходната година), а този на заетостта – 71,4% (спад от 0,3 пр. пункта).

Дотук всичко звучи добре – безработицата като цяло е на естественото си дъно, а заетостта е около пика си. Огромен обаче остава броят на икономически неактивните. През третото тримесечие те са над един милион, като близо 600 хиляди от тях не са в образование и обучение. Предвид ниското участие в учене през целия живот, неефективността на активните политики на пазара на труда и буксуването на Националния план за възстановяване и устойчивост, включително в амбициозните проекти за обучения, липсата на умения и участия в квалификация и преквалификация ще продължават да спъват по-нататъшното развитие на трудовия пазар.  

Същевременно делът на работната заплата от доходите на домакинствата отбелязва огромен скок (от 54,6% до 58,1%), което е пряко свързано с високите нива на заетост, но и с административно увеличените в началото на годината размери на минималните и максимални доходи и осигурителна база. Последните пък водят до рязко повишаване на разходите за данъци и осигуровки (от 13,3%  до 14,9%) и това е третият по големина разход на домакинствата.

Най-високите заплати остават в ИТ и във финансовия сектор. В същото време увеличенията на заплатите в публичния сектор (основно в Образование и в Държавно управление) продължават да разширяват разликите и заетите в обществения сектор вече са трайно и значително по-добре заплатени.

И доколкото структурата на икономиката постепенно се адаптира към по-високата покупателна сила на доходите и допълнителните стимули през фиска и банковата система, движеният предимно от потребление растеж ще срещне своите естествени ограничения. Заетостта не може да расте без решаване на проблемите със структурната безработица и качеството на наличните умения на работната сила. Едновременно с това планираните увеличения на минималната заплата и максималния осигурителен доход, както и повишаването на осигуровките ще "изядат“ още по-голяма част от доходите на домакинствата. Без нови инвестиции и технологична трансформация частният сектор ще започне да изпитва все по-сериозни проблеми с конкурентоспособността, което в съчетание със задълбочаващите се проблеми на традиционните индустрии в европейските икономики ще потиска износа. Фискалната експанзия също ще срещне неминуем край, когато дефицитите и нарастването на дълга станат прекомерни, а банките в някакъв момент охладят кредитирането.


Още по темата: общо новини по темата: 626
21.11.2025 »
21.11.2025 »
19.11.2025 »
18.11.2025 »
17.11.2025 »
15.11.2025 »
предишна страница [ 1/105 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последн...
19:44 / 21.11.2025
Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Х...
19:15 / 21.11.2025
Местят Благомир Коцев
18:48 / 21.11.2025
Такива бяха температурите към 17.00 часа днес
17:39 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната ...
17:38 / 21.11.2025
Даниел Митов: Пускаме глобите за средна скорост съвсем скоро
17:43 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Реформи в БДЖ
Борба за почистването на Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: