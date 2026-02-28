ЗАРЕЖДАНЕ...
Българи в Близкия Изток: Не можем да излезем
По официални данни над 11 400 са българите в района на Близкия изток. Министерството на външните работи предупреждава, че предвид ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток, нивото на риск за всички държави от региона и Иран към момента е най-високото, пето. Това означава преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.
От външно министерство призоваха сънародниците ни да запазят спокойствие - да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти. А при тревога и призив да използват укрития и бомбоубежища.
В Северен и Южен Израел сирените за въздушна опасност звучат непрекъснато. Израелските отбранителни сили работят по прихващането на ракетите. Още при първата въздушна тревога Рая Паунова влиза в бомбоубежище в Тел Авив.
"Не можем да излезем, защото експлозиите продължават. Сирените ни събудиха малко след 8 сутринта. Нападението не беше неочаквано, защото има напрежение от около 1 месец“, разказва тя.
Йорданка Димитрова живее и работи в Катар от 2017 година. Правителството е разпоредило да не се излиза и почти нищо не работи.
"Всички са много притеснени, тъй като вече въздушното пространство е затворено, полетите са отменени, никой не може да напусне пределите на държавата в момента. Доколкото разбирам и моловете са затворени, търговските центрове, има някои ресторанти и хранителни магазини, които работят и извършват доставки, но много фирми вече са се свързали със служителите си, за да им кажат, че утре няма да работят. В момента се взимат мерки във всички посоки, за да се запази държавата и хората, да няма жертви“, коментира Йорданка.
По думите ѝ правителството успява да овладее ситуацията, но притеснението остава.
"Дори в момента се чуват взривовете на ракети в небето. Това, което се говори в този регион е, че Иран са светлинни години напред с техните nuclear technologies (ядрени технологии) и ние сме една от най-близките държави териториално до Иран, опасност има. За тях е най-лесно да атакуват към нас“, посочва още българката.
"Катар е една от най-безопасните държави в света. Тук няма престъпления, всичко се следи много стриктно. Никой не иска да се стига до такава военна обстановка в целия регион, тези държави, особено Дубай и Абу Даби, те имат страшно много туристи. Бяхме предупредени поне през последните 24 часа“, коментира Йорданка.
Междувременно Bulgaria Air анулира всички полети от и до Тел Авив до 2 март включително. Wizz Air преустанови полетите си до Израел, Дубай, Абу Даби, Аман до 7 март, както и до Саудитска Арабия - до 2 март.
Десетки българи останаха блокирани на летището в Дубай, след като полетът им, който е трябвало да излети в 8 сутринта, беше отменен. По думите им, летището е пълно с хора от цял свят, които не могат да се приберат. Осигурена им е храна и се очаква да бъдат настанени в хотели, пише bTV.
