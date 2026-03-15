Лидерът на Бойко Борисов ще бъде водач на листата на ГЕРБ в 25-и многомандатен избирателен район (МИР) в София. Това става ясно от публикация в официалния профил на партията в Инстаграм.

На последните парламентарни избори Борисов е неизменно водач и на листата на ГЕРБ за Пловдив -град.

В следващите дни ще ясно кои ще са и избраниците на ГЕРБ за изборите в Пловдив и областта.

В 24 МИР в столицата листата ще бъде оглавена от Делян Добрев, а второто място е за дългогодишния кмет на София Йорданка Фандъкова.

В 23 МИР водач е заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, следван от председателя на Народното събрание Рая Назарян.

В листата на коалицията ГЕРБ–СДС в 23 МИР са още Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и Мартин Милев.