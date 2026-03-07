Бойко Борисов днес е на обиколка в Бургаска област. След Царево той посети и Приморско. Кметът Иван Гайков показа строящото се в момента разширение на пристанището в градчето. Той даде подробности за проекта, който е на стойност над 8 млн. евро.
"Нямаме неизпълнено обещание. Преди една година обещахме това пристанище, сега то се строи, виждате", каза Борисов.
"След 15 години управление на ГЕРБ имаме най-чистото Черно море за 1300 години. Може някога да е било по-чисто, ще призная, но пречиствателните станции работят както трябва и нямаше как това да се случи без нас", пошегува се Борисов.
Той подчерта, че язовирите са пълни, което значи, че и три години да не вали, Приморско ще има вода. "Целият туризъм тази година е с рекорден ръст, помня как ми се подиграваха за пречиствателните станции. От Бургас през Малинка, Ясна поляна и Приморско-Царево - четирилентов път. Това трябва да се случи и може да се гарантира от нас", каза той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.