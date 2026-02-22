Борислав Гуцанов: Имаме олимпийски рекорд - 24 часа и 20 минути г-н Цицелков беше вицепремиер

© Булфото Служебният кабинет е на "Продължаваме промяната – Демократична България“. Това обяви в ефира на bTV бившият социален министър Борислав Гуцанов и настоящ депутат от левицата. Той предупреди за риск от политически натиск чрез социални плащания.



"Видимо, с министър-председателят, надделява сянката на ПП-ДБ. Нека видим какви ще са първите действия, а да на гадаем как ще се развива този кабинет“, допълни Гуцанов. По думите му началото на новото управление е белязано от сериозни въпроси, след като един от вицепремиерите се задържа на поста едва денонощие.



"Фалстартът на служебния кабинет е налице. Имаме олимпийски рекорд - 24 часа и 20 минути г-н Цицелков беше вицепремиер. Но зад това стоят сериозни въпроси – кой допуска човек до върха на държавата без достатъчна проверка“, коментира той.



Гуцанов подчерта, че основната задача на всяко служебно правителство остава провеждането на честни избори и кабинетът трябва да бъде оценяван по действията си.



Той призна, че има "зрънце истина“ в спекулациите с неговото име, че ще бъде част от служебния кабинет. Официална покана да остане на поста не е имало. Гуцанов заяви, че искрено се радва, че служебен социален министър е станал д-р Хасан Адемов, защото той много добре познава системата.



Бившият министър предупреди, че в малките населени места съществува риск социалните помощи да се използват за политическо влияние. Според него подобни практики се наблюдават най-често там, където средствата се разпределят чрез местната власт.



Той увери, че средствата за ключови социални програми, включително "топъл обяд“ и грижа в дома, са осигурени за цялата 2026 година.



Гуцанов защити увеличението на минималната работна заплата с близо 14%, като заяви, че икономиката не може да се развива чрез поддържане на ниски доходи. По думите му линията на бедност също е увеличена с почти 20%, което е позволило около 700 хиляди души – основно хора с увреждания – да получат по-високи помощи.



Въпреки това близо 1,4 милиона българи продължават да живеят под прага на бедност.



Той посочи, че в парламента вече има законопроект, който предвижда великденските и коледни добавки да се дават по ясни правила и да обхващат не само пенсионери, но и други уязвими групи – самотни родители, млади семейства и хора с тежки заболявания.



Гуцанов заяви, че не подкрепя предложените промени за мултифондове в пенсионната система в настоящия им вид. Според него анализът не е достатъчен и съществува риск реформата да не доведе до по-високи пенсии.



По отношение на политическата ситуация в левицата той призна, че партията е изправена пред труден период. "Ключовата дума е диалог. БСП е била силна винаги, когато е имало място за различните течения“, заяви Гуцанов и изрази надежда партията да преодолее бариерата от 4% на следващи избори