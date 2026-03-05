ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесмен: Ако държавата покрие заплатите за два месеца, ще се запазят работните места
От Съюза на туристическия бизнес предупреждават, че ситуацията може да доведе до сериозни финансови загуби и дори до провал на зимния сезон. По думите на Малин Бистрин месец март традиционно е почти изцяло резервиран от израелски туристи.
"Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5–7 дни, в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. В момента наблюдаваме рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и продължаваме да ги връщаме, защото искаме да сме коректни към тях“, заяви пред БНР Бистрин.
Освен от масовите анулации, хотелиерите в курорта са засегнати и от значително нарастване на разходите. По данни на бранша цените на електроенергията са се увеличили с над 50 процента, а също така поскъпват хранителните продукти, горивата и водата.
Представителите на туристическия сектор настояват държавата спешно да въведе механизъм за подкрепа на индустрията при форсмажорни обстоятелства. Те предлагат поне за два месеца да бъде осигурена финансова помощ за заплатите на служителите, за да се запазят работните места.
"Най-лесното е да затворим утре вратите и тези хора да отидат на гърба на държавата като безработни. Ако бъдат обезщетени за месец или два със заплатите си, хората ще усетят грижата на държавата, а секторът ще се почувства по-защитен“, коментират от бранша.
Хотелиерите предупреждават, че без бързи мерки рискът от масови съкращения в туристическия сектор остава висок.
Stef0o
преди 5 ч. и 49 мин.
Ех какво съвпадение бре. Точно от Израел и околността идват да почиват в Банско. Те горките не са чували за България, този си мисли, че някой е чувал за жалкото му хотелче. Смешници, няма да ви храни държавата - ЗАТВАРЯЙ!
Виктор1
преди 6 ч. и 11 мин.
Нагли хора. Много нагли.
Незнам
преди 6 ч. и 14 мин.
Ми другата година дали ще дойдат пак тез работници като ги освободите сега, за да си купите пак някое бентли?
DrLaxslax
преди 6 ч. и 42 мин.
Значи като няма евреи, ще си вдигнеш задните части от джипа, и ще търсиш други балъци за прехвалените ви хотели.
EFG
преди 8 ч. и 7 мин.
Голям бизнесмен чака държавата да плаща заплати. Толкова смешно е този знаменател как се прилага на куцо, кьораво и сакато в България.
еди мърфи
преди 8 ч. и 26 мин.
амииии...... няма да има нови Бентлита тази година-и аз искам държавата да плаща вместо мен ама тя не иска
мангал от Шикера
преди 8 ч. и 26 мин.
тея пък се ненаядаха , от държавата пари ше искат безсрамници .бентлита хотели палати и сега пак даржавата да ги спасява
