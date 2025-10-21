Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е нападният снощи

© Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е нападнатият снощи, потвърдиха за "Фокус" от Софийска градска прокуратура. Засега няма коментар от Столичната дирекция на вътрешните работи.



Илиев е нападнат в подземния гараж на кооперацията, в която живее. Маскиран мъж го е ударил с чук.



Той е настанен в реанимация. По първоначална информация няма опасност за живота му.



Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.