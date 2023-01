Бившата шефка на PR-отдела на Нексо разпродава луксозния си гардероб

© Фейсбук Бившата шефка на PR-отдела на криптопирамидата Nexo и дъщеря на дългогодишния депутат Асен Агов започна да разпродава луксозния си гардероб.



В една от групите в социалната мрежа Фейсбук Миа е пуснала за продажба палтото си марка Cavalli за скромната сума от 500 лева.



Агова твърди, че дрехата е обличана само няколко пъти. Решила обаче да се раздели с нея, защото нямало къде да я носи.



Бившата PR-ка на Nexo отбелязва, че палтото й е сред най-любимите. "Но не ни е било писано да останем заедно завинаги — вече нося Patagonia, вместо Cavalli", оправдава решението си Миа.



Публикуваме пълния текст на публикацията й без редакторска намеса:



"Здравейте, дами. Това е първият ми пост тук — от година се каня да се разделя с дрехи, които обожавам, но вече няма къде да нося… Дойде момента, наканих се.



Първата такава любима дреха, с която ми е най-мъчно да се разделя (затова и започвам с нея — след това по-малко ще ме боли сърцето) е това палто Just Cavalli.



Влюбих се в него от пръв поглед, когато го купих — има един old world шик, който е нетипичен за Cavalli, и със стегнат колан на талията се чувствах като онези модели в шивашките списанията от 50-те години… Но не ни е било писано да останем заедно завинаги — вече нося Patagonia, вместо Cavalli.



Използвам снимка, която намерих на база кода от етикета, защото по-добре показва палтото. В коментарите ще кача моите снимки, както и линк към снимката, която използвах (ако е позволено).







Та, детайлите:



Размер: IT 42



Дължина от яката до долу: около 140 см



Състав: 45% акрил, 35% полиестер, 20% вълна, 5% “други влакна"; хастар: 50% ацетат, 50% вискоза



С резервно копче и етикет (свалени, разбира се)







Купено в началото на 2021 и носено няколко пъти



Купено на 60% намаление, за около 450 евро, но нямам спомен за точната цифра



Продавам го за 500 лв



Аз съм 170 см и бих казала, че е по-скоро за дами около моята височина или по-високи, или пък тези от вас, които носят токчета.



Надявам се да си намери добър нов дом скоро, за да не се разколебая и да си намеря извинение да го запазя…".