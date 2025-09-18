Бивш МВР министър загадъчно: Скоро мнозина ще разберат какво е правова държава! Моментът наближава!

© Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев публикува доста интересен и многозначителен пост в социалната мрежа Фейсбук. Plovdiv24.bg го предава без редакторска намеса:



"Отново километрично задръстване на магистрала "Тракия", но какво е едно задръстване пред порива бързо да се усвоят парите от поредния ремонт?! Ето това е държавата с главно “Д", която ни се рекламира днес от един човек, хванал влака в обратна посока! Скоро мнозина ще разберат какво е правова държава! Моментът наближава!".