Безплатно тестване за Хепатит C се провежда на международния ден за борба с болестта

© На 28 юли - международният ден за борба с Хепатит C фондация "Айвър" провежда първото национално безплатно и анонимно тестване за хепатит C в над 170 центъра (всичките Рамус лаборатории и манипулационни) в цялата страна. Инициативата ще продължи неопределен период от време, а от безплатния тест ще могат да се възползват и пловдивчани.



Фондация "Айвър" е фокусирана върху информирането и овластяването на хомосексуални мъже от всякакви възрасти относно тяхното здраве.



Желаещите да се изследват трябва само да заявят в дадената лаборатория, че искат да бъдат тествани безплатно и анонимно за хепатит C по програма АЙВЪР и да изискат картонче, с което да проверят резултатите си.



От фондацията споделят, че има интерес към безплатната инициатива и, че правят всичко възможно тя да продължи възможно по-дълго. Организаторите уверяват, че към момента има налични достатъчно тестове за желаещите да бъдат тествани.



Според новите препоръки на центровете за контрол и профилактика на заболяванията (CDC), всички хора над 18-годишна възраст трябва да бъдат тествани за Хепатит C. Повече за това изискване можете да прочетете на страницата на CDC.



Фондация "Айвър" напомня, че от 2016-та година в България вече има окончателен лек за хепатит С и той е безплатен за всички здравноосигурени хора.



Допълнителна информация за най-рисковите групи, които да проверят здравния си статус:



В рисковата група попадат: родените м/у 1945 – 1965, хора преминали през каквато и да е кръвна манипулация/операция , гей/би мъже, лицата с повишени чернодробни ензими - хората живеещи с ХИВ инфекция , претърпелите кръвопреливане или трансплантация преди 1992 година, пациенти на хемодиализа, хора с чести зъболекарски или други медицински манипулации, употреба на инжекционно/интраназално наркотични вещества, дори и да е било само веднъжм, татуировките, козметичните процедури като маникюр, педикюр, поставяне на обеци, филъри също крият риск, макар и минимален , медицинският персонал, работещ с кръв и кръвни продукти, бивши и настоящи затворници.



За да разберете дали попадате в някоя от рисковите групи можете да попълните кратката и абсолютно анонимна анкета на сайта на фондация "Айвър": https://ivor.bg/test/