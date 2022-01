Бетано представя най-големите шампиони на крапс в света

© Слот машините могат да привлекат играчите на тълпи, а покер игрите все още получават своето звездно внимание, но биещото сърце на всяко казино е масата за зарове. Световния хазартен оператор Бетано, който стартира дейност и у нас, представи привидно безкраен избор от залози на крапс. Сред тях ще срещнете вариращи от безопасна и плътна игра на Pass Line до екзотични лонгшотове като Hard 8, Big 6 и Yo. Масата за крапс предлага за всекиго по нещо, като за да имате всичко това е достатъчно само да направите своята бетано регистрация, след което започва истинското забавление.



Като игра на чиста случайност, разчитаща на произволното хвърляне на две зарчета, играчите на Крапс не могат да променят шансовете в своя полза, както и казиното не може да направи това.



Има обаче някои казино герои, прославени с необичайно дълги успешни серии на крапс. Все още е открит въпросът дали тези неочаквано дълги хвърляния се дължат на чиста случайност или на физическа сръчност. Въпреки това, има истории, включващи играчи на зарове, които правят шоу и печелят всеки път. Някои успяха да спечелят милиони в една сесия, докато други поставиха световни рекорди, но всички те имат едно общо нещо - златното докосване, необходимо за превръщането на двата зара в машина за печелене на пари. Ето кои са героите в залозите на Крапс, които Betano представи в собствената си класация:



1. Патриша Демауро чупи световния рекорд за най-дълго последователно хвърляне, вписано дори в Книгата на рекордите на Гинес. Още през май 2009 година тази дама се отбива уж само за чашка в казино в Атлантик Сити. Демауро никога не е играла на зарове преди в живота си, но след като е гледала играта, разбира как да спечели бързо. Както тя по-късно обясни в интервю за списание Time, Демауро се придържа към основната стратегия Pass Line + Odds. Докато средното хвърляне на крапс обаче завършва със седем аута след осем хвърляния, Демауро скоро поставя истински рекорд. Сесията и продължи над 4 часа, докато тълпа от буйни зяпачи я аплодираха. В крайна сметка тя прави точно 154 хвърляния, като победи абсурдните астрономически коефициенти от 1 към 1,56 трилиона, като същевременно постави нов световен рекорд за най-дългото хвърляне, наблюдавано някога на 4 часа и 18 минути. Нейната сесия разби предишния рекорд от 3 часа и 6 минути с цял час, поставяйки стандарт, който вероятно ще остане непокътнат десетилетия - ако не и завинаги.



2. Доминик ЛоРиджио преподава контрол на зарове в History Channel и е сред най-успешните играчи. В продължение на десетилетия той работи на масите като специалист по зарове и е сред малцината, които всъщност могат да контролират как ще паднат заровете. Майсторството на ЛоРиджио е толкова легендарно, че той участва в документален филм, озаглавен "The History Channel Presents: The Dice Dominator“. Според Доминик, той е овладял неуловимото изкуство на контрола на заровете, техника, която той е маркирал като "Златното докосване“. Благодарение на своята изпитана и вярна методология и необяснима способност да победи къщата, играчът се превърна в персона нон грата в десетки казина в Sin City.



3. Стенли Фуджитаке поставя оригиналния рекорд за най-дълго последователно хвърляне много преди рекорда на Демауро. Почти 20 години преди Демауро да извърши паметната си серия, Фуджитаке напуска Хаваите на път за Лас Вегас. За около 3 часа той нямаше грешно хвърляне. Историческият му рекорд продължи 118 хвърляния. Макар че той прибра само 30 000 долара при начален залог от 5 долара, името му стана легенда в играта и до днес се споменава.



4. Ричард Фавела е сътрудник "Golden Arms“ на годишния турнир за зарове в казино в Калифорния и е една от т.нар. Златни ръце на масата за крапс. Освен това той успешно съветва други играчи, за да пробият в играта. Най-дългият рол на Фавела беше 1 час и 10 минути, далеч от рекордьора на Фуджитаке, но все пак достатъчно добър, за да го направи един от най-добрите Златни ръце, живяли някога, наред с имена като Гартън Мау, Масао Ямамото и Лионел Казимеро.



5. Франк Скоблет публикува "Победете в казината“ през 1991 година и е сред най-плодотворните автори в областта на хазарта според експертите на Бетано. Преди това той е само скромен актьор, но учейки за роля, включваща казино игри през 80-те, си проправи път до Атлантик Сити заедно с колегата си актьор и бъдеща съпруга Алейн Паоне. В крайна сметка осъзнавайки, че може да субсидира играта си, като пише за тайните на играта, Скоблет стартира издателството Paone Press и публикува първата си книга – "Победете на крапс в казината: Как да играете на зарове и да печелите“. Знае се, че под псевдонима си "Капитанът", Скоблет прави 147 хвърляния подред, което е рекорд до пробива на Демауро.



6. Арчи Карас преживява звездния си миг на крапс през 1992 година. Гръцкият комарджия, роден Анаргирос Николас Карабурниоти, е известен с участието си в "The Run“. Той заема 10 000 долара за пътуване до Вегас и бързо спечели куп пари, играейки покер с високи залози срещу легенди на играта като Дойл Брънсън, Чип Рийз и Стю Унгар. Скоро Карас превърна своя петцифрен заем в близо 20 милиона долара, но очаквано покер професионалистите отказаха да играят повече с него. Тогава Карас се насочи към масата за крапс, където заложи 100,000 долара на една сесия и достигна печалба от 40 милиона долара.