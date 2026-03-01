ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Сияна влиза в политиката
© БНТ
"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в ефира на БНТ.
Той обаче заяви, че няма да прави партия.
"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.
В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но лисите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.
"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.
"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна."
Попов уточни, че формацията няма да се превръща в традиционна партия. Той подчерта, че целта е парламентарно представителство и трибуна за съдебна реформа.
"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви Николай Попов.
Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, той ще излезе от политиката.
"Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.
Още по темата
/
Слави Трифонов: Това щеше да е информация за поредната наркоманка, ако Николова всъщност не е новото назначение на министър Христанов
28.02
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02
Още от категорията
/
Честита Баба Марта!
08:10
До 15 градуса в събота
28.02
БАБХ откри вещества над допустимите стойности в слънчоглед от Аржентина, пристигнал с кораб във Варна
27.02
До 10 000 лева глоба може да платят родители, които оставят децата си сами навън след определения час
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.