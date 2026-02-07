ИЗПРАТИ НОВИНА
БСП избера нов лидер
Автор: Десислава Томева 08:15
©
В рамките на два дни /7 и 8 февруари/ БСП ще проведе своя 51-и Конгрес в НДК.

Социалистите ще обсъдят участието си в управлението до този момент. Ще трябва да начертаят предизборната си стратегия и не на последно място – ще прекратят правомощията на председателя на Националния съвет и ще изберат нов лидер.

Настоящият председател Атанас Зафиров не подава оставка, а окончателното решение ще се вземе от делегатите.

Сред кандидатите да заемат мястото на Атанас Зафиров с най-много гласове до момента са бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков, председателят на младежката организация на БСП и депутат Габриел Вълков, социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, председателят на Градския съвет на БСП в София и член на Столичния общински съвет Иван Таков и зам.-председателят на БСП Калоян Паргов.


