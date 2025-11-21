ИЗПРАТИ НОВИНА
БНБ пуска нова монета
Автор: Десислава Томева 16:23Коментари (0)87
©
От 24 ноември 2025 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски“ от серията "Българска иконография“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590.00 лева (1324.25 евро).

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. "Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември 2025 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк“ АД, "Първа инвестиционна банка“ АД, "Тексим Банк“ АД, "Токуда Банк“ АД и "Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове, които може да намерите на страницата на БНБ.

Година на емисията – 2025 

Номинална стойност – 100 лева

Метал – злато, проба 999/1000

Качество – мат-гланц, висше

Тегло – 8.64 г

Диаметър – 24 мм

Гурт – гладък

Тираж – 3000

Цена на монетата при пускане в обращение – 2590.00 лева (1324.25 евро)

Пусната в обращение с Решение № 443 на Управителния съвет на

Българската народна банка от 15.09.2025 г.

(обн., ДВ, бр. 92 от 2025 г.).







Статистика: