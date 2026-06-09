Договорките между правителството и големите търговски вериги за намаляване на цените на основни хранителни продукти могат да имат краткосрочен ефект, но не предлагат трайно решение на проблема с инфлацията. Това заяви в студиото на "Денят започва“ изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители“ Богомил Николов.

По думите му подобни инициативи (като кампанията "Кошница с грижа“) вече се прилагат в държави като Гърция и Франция, но той остава скептичен за дългосрочните им и устойчиви резултати.

Николов подчерта, че държавата трябва да насочи усилията си към самото функциониране на пазара, вместо да разчита на единични кампании.

"Самата инициатива не може да произведе значими и трайни резултати, защото цените винаги са следствие, а не причина. Те са резултат от структурата на икономиката и търговията“, обясни той.

Като основни дефекти в системата експертът посочи прекомерния брой посредници по веригата, липсата на реална конкуренция и нелоялния внос.

Според него опразнените сергии по пазарите в София са ясно доказателство, че родните производители са прокудени от административни тежести или високи наеми, което ги принуждава да продават чрез посредници. В резултат на това потребителите купуват скъпо, а производителите получават твърде малко за труда си.

Председателят на "Активни потребители“ изрази сериозни съмнения относно качеството на продуктите с драстично намалени цени. Той даде пример с първите обявени оферти:

"Направи ми впечатление сирене за около 5 лева и нещо. Ние съвсем скоро ще вземем проби именно от продуктите в тази кошница, защото имаме сериозни съмнения, че на такава цена може да се продава само бързозреещо сирене с много високо водно съдържание.“

Николов предупреди и за друг страничен ефект - изкривяването на конкуренцията. Когато големите вериги продават на ръба на себестойността (или под нея), това поставя под огромен натиск по-малките търговци. Съществува реален риск от фалити на квартални магазини, което в дългосрочен план ще остави пазара изцяло в ръцете на големите играчи. Освен това хората в малките населени места, където големи вериги липсват, остават напълно изключени от тези ползи.

Богомил Николов изрази недоумение защо потребителските организации изобщо не са били консултирани при подготовката на инициативата:

За мен това показва, че потребителите се използват по-скоро като оправдание. Истинската цел изглежда е подпомагането на български производители и определени сектори от хранителната индустрия, които са недоволни от пазарната ситуация. Няма лошо в това, но е по-добре целите да се назовават с истинските им имена. каза Богомил Николов пред БНТ

Инфлацията е твърде сложно пазарно явление, за да се решава с еднократни актове, категоричен е Николов. Нужна е системна политика, която да отчита международната обстановка, цените на горивата и състоянието на родното производство.

Той даде пример с Испания и риторично попита ако България произвеждаше същите обеми домати, дали цените у нас щяха да бъдат толкова високи? Причините за срива в родното производство са комплексни – от липса на напояване и кооперативи до неадекватни земеделски политики – и не могат да бъдат решени от днес за утре.