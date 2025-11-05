Александър Булбиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици

© През последните две седмици има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки. Цените ще продължават да растат, докато държавата не започне да защитава потребителите. Това каза модератор на платформата "Антиспекула“ Александър Булбиа в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Платформа "Антиспекула“ използва данните, които публикуват търговските вериги по Закона за въвеждане на еврото. Те изпращат своите ценови листи за около 100 категории основни продукти на КЗП. Форматът на тези ценови листи обаче е такъв, че е почти невъзможно да се извлече каквато и да било информация от тях, отбеляза Булбиа.



Данните на платформата "Антиспекула“ показват, че през последните седмици се наблюдава поскъпване на редица хранителни стоки: при пилешкото филе – с близо 5%, олиото – с малко над 4%, лукът – със 7%, картофите – с 1,5%.



Поскъпването идва основно от огромните маржове, които налагат търговските вериги, заяви Булбиа.



"През последните месеци получаваме множество доставни фактури от производители, преработватели или доставчици, от които ясно се вижда за какви огромни маржове на надценка става дума. По време на бойкотите на търговските вериги през февруари и март един голям млекопреработвател изпрати фактура за доставните си цени към една от големите търговски вериги и се видя, че за кашкавал и сирена надценката в магазина достига 110%. Преди няколко седмици получихме друга фактура за доставчик на популярна марка шоколади, от която се вижда, че надценките надвишават 150%“, даде примери той.



Затова е необходимо приемането на законодателство, което да заложи ясни критерии за това в кои сектори по какъв начин ще бъдат регулирани цените. "Това, което предлагаме със закона "Антиспекула“, който внесохме още през юли в Народното събрание, е таван на цените на основните хранителни продукти и стоките от първа необходимост, съпроводени с таван на надценките за големите търговски вериги, за да им вържат ръцете да не мачкат производителите“, обясни Александър Булбиа.



На платформата "Антиспекула“ ежедневно се получават и сигнали, свързани с поскъпване при лекарствата. "Там се използва един трик от страна на фармацевтичните производители, тъй като има много ясна регулация за това по какъв начин могат да се вдигат цените. За лекарствата без предписание увеличението не трябва да надвишава годишния индекс на инфлацията. Това, което те правят, е да изтеглят въпросното лекарство и да го регистрират с нова, по-висока цена“, обясни Булбиа.



Тази година банките за пореден път са на път да реализират рекордно високи печалби, отбеляза той. "За първите девет месеца на тази година те реализираха 2,8 милиарда печалба, което е с близо 100 милиона повече в сравнение със същия период на миналата година. Банковите такси и комисионни, които неизбежно плащаме, постоянно растат. Предлагаме те да бъдат върнати на средните им нива според БНБ от миналата година“, заяви Александър Булбиа.



Заложените във внесения законопроект "Антиспекула“ мерки са почерпени от добрите практики в други европейски държави за овладяване на инфлацията, поясни модераторът на платформа "Антиспекула“. "Нашият закон е единственото предложение за цените, внесено в парламента, и в него са разписани всички тези сектори. Точно в тези сектори е най-голямата концентрация на икономическа сила в държавата. Лобизмът е огромен проблем и редица законопроекти бяха приети по този начин в мандата на това Народно събрание“, добави той.