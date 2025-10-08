Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените

© Васил Главчев е от много години адвокат и движи фирмените дела на Ветко и Маринела Арабаджиеви. Пловдивският юрист минава за изключително доверен техен човек и знае всичко, свързано с бизнеса им. "24 часа" се свърза първоначално с Ветко Арабаджиев по телефона, за да чуе неговата гледна точка за потопа на Елените. Бизнесменът любезно обеща да откликне и поиска само пет минути отсрочка, но впоследствие прехвърли това на своя адвокат.



- Г-н Главчев, от всичко, което се говори и пише за Елените след големия потоп, каква е истината на Ветко Арабаджиев за случилото се?



- Ама защо на г-н Арабаджиев?



- Защото той приватизира през 2002 година Елените, построи аквапарк, хотели и вили там.



- Към днешна дата той няма нищо общо с Елените. Бил е изпълнителен директор в рамките на определен период от време, избран е от общото събрание на акционерите и много отдавна е освободен. В момента битуват приказки от типа: "Една кака каза", "Олигархът Арабаджиев" и т.н., защото е много лесно за обяснение.



- Нали през 2002 г. чрез РМД той придоби този курорт?



- В приватизацията участва едно акционерно дружество РМД "Елените инвест", в което има 60-70 акционери.



- Но изпълнителен директор е Ветко Арабаджиев.



- В началото не е изпълнителен директор. Има други преди него - от 1998 - 2000 г. Тези неща могат да се видят в Търговския регистър. Там има един съвет на директорите от пет-шест души, един от които е Арабаджиев и в това му качество е избран за изпълнителен директор. Но това е периодът 2002 - 2004 г.



- Когато Арабаджиев влиза в Елените като акционер, това въпросно дере суха река ли е било, как го заварва?



- Понеже от този период се занимавам с това дружество и имам някакви ангажименти като юрист, мога да кажа, че от 2002 до онзи ден, в това дере няма вода. Няма. Напролет идва някакво поточе. От май до края на ноември там водичка не тече и грам.



- Но точно там беше изграден аквапаркът, нали така?



- Точен период не мога да кажа, мисля, че е било около 2008 година. Аз бях до 2005 г. юрист на дружеството и после имаше период от 5-6 години, когато не съм се занимавал с техните неща. Но това застрояване в дерето, за което се твърди, че е незаконно, е правено с планове и одобрени ПУП-ове на комплекса.



- Как започна застрояването?



- Самото изграждане на Елените е предвидено с генплан, приет 1976 година. Той съответства на приетото решение 316 на Министерския съвет за изграждане на такъв комплекс. Формулирано е като изграждане на почивен комплекс за нуждите на ЦК на БКП и Политбюро.



- Но това решение е за изграждане на вили, които помним, а не за хотели?



- Генпланът предвижда строителството да е поетапно, а не наведнъж и обхваща не по-малко от 300-400 дка. Първоначално е било за нуждите на ЦК на БКП, а след това вземат решение да се предостави на държавното дружество "Балкантурист". Негов ангажимент е било в рамките на тоя план да отстъпи една от сградите на ЦК. "Балкантурист" изгражда вилите и не стига до строеж на въпросната сграда за партията. Малко е смешно, но тогава пътят от Влас до Елените е собственост на дружеството по онова време.



- Но застрояването на дерето не се ли случва след приватизирането на комплекса?



- Представители на община Несебър обясниха, че през 2004-2005 г. Националният експертен съвет е разгледал точката за развитие на Елените като отделна административна единица. И приема едни устройствени показатели. Малко по-късно - 2006 - 2008 г., следва приемане на ПУП за Елените. Този план



разделя комплекса на 16 квартала и е предвидено застрояване в рамките на това дере.



- Кметът на Несебър твърди, че нищо не е минавало през общината, а през Националния експертен съвет и правителството. Така ли е?



- Точно така. И правят Елените като самостоятелно градче. Обаче община Несебър атакува това решение на МС и то пада в съда.



- Други инвеститори строили ли са през тези години в Елените?



- От дерето на запад има огромно ново застрояване. И за него казват, че е ваканционно селище "Елените". Но то не е. Комплексът започва източно от мястото, където водата заливаше. Всичко друго се крие зад търговската марка "Елените" и се рекламират като комплекси към ваканционното селище. Но тези строежи са на много други инвеститори. Всичко това се извършва в периода след 2000 г.



- Но строителството на хотел "Роял бей" и "Холидей вилидж" се свързва с периода на Ветко Арабаджиев?



- "Роял бей" е строен 1999-2000 г. "Атриум" и "Андалусия" се появиха 2004-2005 г. Всичко е вървяло с приетите регулационно-застроителни планове на комплекса.



- Искате да кажете, че сега се опитват да прехвърлят всичко на Арабаджиев?



- Няма Арабаджиев. Има дружества, които се стопанисват от собственици. В нито едно от тях Арабаджиев няма каквото и да било участие, няма акции, няма дялове, не е избиран нито за директор, нито за нищо.



- Защо тогава свързват името му?



- Битуват какви ли не слухове. Понеже сега вървят делата срещу тях. И в съда питам: "Знаете ли чия е собствеността на Захарни заводи "Кристал"?. Прокурорът отговаря: "Ами чухме, че е на Арабаджиев". А документи виждали ли сте, отвръщам. Мен са ме разпитвали 15 минути какво общо има той със "Захарни заводи". И аз започвам: "Захарният комбинат "Кристал" е приватизиран съгласно еди-кое си решение на Министерския съвет от акционерно дружество "Захарен комбинат-Пловдив". В него акционери са 600 работници, всички мениджъри на дружеството и още петима бизнесмени. Един от всички тези 649 души е Ветко Арабаджиев". Накрая съдията каза: "За протокола Ветко Арабаджиев няма нищо общо с приватизацията на "Захарен комбинат "Кристал".



- И същото може да се каже и за "Елените", така ли - той е един от многото в РМД-то?



- Разбира се. В акционерното дружество участват много хора.



- Нали разбирате, че Елените се свързват главно с Ветко Арабаджиев?



- Добре, като те изберат за изпълнителен директор, смятат, че си собственик. Но това така ли е? Въпросът е, че в 99% това застрояване, което е правено на "Елените", е в рамките на установените от закона правила. Сега всеки твърди, че причината за наводнението е застрояването. Но количеството валеж, което падна там, е огромно - 7 милиона кубични метра вода. Откъдето и да мине тази вода, ако ще и през центъра на София - ще помете всичко. А по думите на бившия шеф на пожарната Никола Николов там са се изсипали над 400 л/кв. м. Ако е така, количеството вода става 14 милиона кубични метра. Това е все едно да се скъса един огромен язовир. Другият проблем, който никой не коментира, е, че в рамките на 10-ина години там имаше поголовно изсичане на гори над Елените. Камиони се тътреха с дървен материал. И като няма дървета, как да се поеме този отток?



- Къде всъщност са сега Арабаджиеви?



- Не мога да кажа. Нямам идея. Бяха в чужбина, те ходят често по процедури в Турция.