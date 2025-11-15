ИЗПРАТИ НОВИНА
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38
© Facebook
Още две катастрофи са станали преди малко на АМ "тракия". За това сигнализира читател на Plovdiv24.bg.  Задръстването е километрично. Пътнотранспортните произшествия са станали на 62 и 68 километър посока Пловдив. Не се съобщават за материални щети или ранени.

Официално от АПИ: Движението при км 65 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Plovdiv24.bg припомня, че тази сутрин стана много тежка катастрофа на АМ "Тракия" близо до разклона за Стара Загора. Там аутобанът все още е затворен за движение. 

Семейство мъж и жена са загиналите. По първоначална информация жена е загубила управлението над джипа си в посока София, преминава през мантинелите и удря колата, която се е в движила в насрещното платно в посока Бургас.

Семейството, което е било отпред в колата. е загинало. Детето им е настанено в Старозагорската болница.







