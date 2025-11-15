ЗАРЕЖДАНЕ...
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
Официално от АПИ: Движението при км 65 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Plovdiv24.bg припомня, че тази сутрин стана много тежка катастрофа на АМ "Тракия" близо до разклона за Стара Загора. Там аутобанът все още е затворен за движение.
Семейство мъж и жена са загиналите. По първоначална информация жена е загубила управлението над джипа си в посока София, преминава през мантинелите и удря колата, която се е в движила в насрещното платно в посока Бургас.
Семейството, което е било отпред в колата. е загинало. Детето им е настанено в Старозагорската болница.
