Цените на храните и напитките у нас и в чужбина продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите.

Пица за 8 евро в Торино. Така българинът Георги Гроздев озаглави последната си публикация в социалната мрежа Фейсбук. Plovdiv24.bg я публикува без редакторска намеса:

Късмет на нашите ресторантьори, ще им е нужен. Ще им трябват поне трима като Алибегов да плачат всеки ден по телевизора, за да ме накарат да размисля.

.. и няма да стигнат.

Предвид факта, че съм изписал километри по теми от ежедневието и проблемите на държавата, най-коментираният и най-лайкван мой пост да е снимка на пица, е толкова безкрайно тъжно...

Ако отделяхте дори една малка част от вашата енергия да се разправяте така за нередностите в държавата, нямаше да се налага да коментираме тази снимка, а другите хора щяха да коментират снимки от България. Дано го осъзнавате това.