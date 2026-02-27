ЗАРЕЖДАНЕ...
56 служители в пенсионна възраст работят все още като дипломати в МВнР
От общия брой дипломати в пенсионна възраст 21 заемат ръководни позиции като "ръководител на задгранично представителство“, а останалите 35 изпълняват координационни и експертни функции в системата на дипломатическата служба.
Съгласно Закон за дипломатическата служба, ръководител на задгранично представителство е посланикът или постоянният представител на Република България към международни правителствени организации. Данните показват, че значителна част от дипломатите в пенсионна възраст продължават да заемат ключови позиции в българските мисии зад граница.
В отговора се посочва още, че през 2025 г. трима от тези служители са изпратени на дългосрочни задгранични командировки.
Предоставената информация поставя отново въпроса за кадровата политика в дипломатическата служба и баланса между приемствеността и необходимостта от обновяване на състава.
