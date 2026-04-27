Жестока трагедия разтърси Бургаска област в ранните часове на деня вчера. 29-годишната Назифе от село Гълъбец бе открита мъртва в опожарения си автомобил край къмпинг "Европа“. Основната версия, по която работят разследващите, е самоубийство, провокирано от тежка лична драма.

Сигналът за горящ лек автомобил "Фолксваген Голф“ е подаден около 00:30 часа през нощта. Мястото на инцидента – районът на къмпинг "Европа“ край Поморие, е известно сред местните като локация за романтични срещи. Пристигналите на място екипи на пожарната потушили пламъците, но в купето открили напълно овъгленото тяло на младата жена, седяща на шофьорското място.

Следобед в неделя разследващите потвърдиха най-мрачните подозрения. В квартирата на Назифе в Слънчев бряг е намерено предсмъртно писмо, написано на турски език. В него младата жена споделя, че "не може да издържа на напрежението на живота“.

Най-разтърсващата част от посланието е молбата към нейните близки да се погрижат за 5-годишния ѝ син. По данни на съседи, детето в момента се намира при бабата и дядото във Франция, където те работят, предава вестник "Труд".

Назифе е описана от познатите си като изключително красива жена, чийто живот обаче е бил белязан от трудности:

От година тя не живеела със съпруга си в село Гълъбец, като двамата били в процес на развод. Преместила се в Слънчев бряг, където работила като продавачка и започнала нова връзка с мъж от поморийското село Бата.

Близките ѝ сега препрочитат с друго око последните ѝ постове в социалните мрежи. Един от тях звучи като фатално предзнаменование:

"Всичко си има начало и край. В началото виждаш илюзията. В края виждаш истината.“

Криминалистите работят по изясняване на всички обстоятелства около фаталната нощ. Според първоначалните данни жената сама се е заляла с бензин вътре в автомобила. Предстои да бъдат назначени експертизи, които да потвърдят окончателно механизма на инцидента.