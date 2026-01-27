ИЗПРАТИ НОВИНА
19 години затвор за убиец на момиче
19:38
©
Окръжен съд – Ловеч призна за виновен 25-годишен мъж, подсъдим за убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.  Случаят е от края на 2021 г., когато в изоставена постройка в град Луковит е открито тялото на 16-годишно момиче. Установено е, че то е било удушено. 

След като съобрази събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, разширеният състав на Окръжен съд – Ловеч призна подсъдимия за виновен и го осъди на 19 години лишаване от свобода. Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим, като от него ще бъде приспаднато времето на задържане на мъжа.

Той е подсъдим за това престъпление за втори път, след като преди малко повече от година беше осъден за него. Присъдата обаче не влезе в сила, тъй като съдия-докладчикът по делото почина, преди да бъдат изготвени мотивите към нея. Това наложи цялото наказателно производство да се проведе наново от друг състав на ОС – Ловеч. Присъдата подлежи на жалба и протест пред АС - Велико Търново в 15-дневен срок от днес, пише БГНЕС.







