17 градуса е разликата между най-студения и най-топлия град тази сутрин

© Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус десет градуса (Драгоман). Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 7 градуса по Целзий.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 5 градуса



- Пловдив минус 4 градуса



- Варна 1 градус



- Бургас 0 градуса



- Русе 2 градуса



- Стара Загора минус 6 градуса



- Благоевград минус 7 градуса