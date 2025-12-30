ИЗПРАТИ НОВИНА
17 градуса е разликата между най-студения и най-топлия град тази сутрин
Автор: Васил Динев 09:00
©
Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус десет градуса (Драгоман). Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 7 градуса по Целзий.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 5 градуса

- Пловдив минус 4 градуса

- Варна 1 градус

- Бургас 0 градуса

- Русе 2 градуса

- Стара Загора минус 6 градуса

- Благоевград минус 7 градуса


30.12.2025 АПИ съобщава за заледени участъци и силен вятър в няколко области от
страната
30.12.2025 Проф. Георги Рачев: Идва топлото време
30.12.2025 Meteo Balkans: Очакват се температури до минус 20 градуса
29.12.2025 Ограничения и ремонти по магистралите
29.12.2025 Издадено е предупреждение за всички 28 области
29.12.2025 Обилни снеговалежи затвориха училища в Турция
