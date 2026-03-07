ЗАРЕЖДАНЕ...
156 евро за къща с три спални във Великобритания срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
© NOVA
Средната месечна сметка за ток и газ на типично британско семейство с две деца в къща с три спални е около 137 паунда (156 евро), което е почти наполовина от разходите за тристаен апартамент в София с отопление на климатици, разказва NOVA.
Жителите на Острова споделят как се справят с разходите. "Следим тарифите за пикови и извънпикови часове. Пускаме съдомиялната, пералнята и прахосмукачката между 23 и 4 часа сутринта, за да намалим сметките“, обяснява млад мъж.
"Не включвам отоплението често – по един час сутрин и по един час вечер. Апартаментът ми е с южно изложение и слънцето дава малко топлина. Така се справям с високите сметки“, казва пенсионерка.
Експерти посочват, че разликата се дължи не само на по-ниските такси, но и на конкуренцията между доставчиците, както и на внимателното управление на потреблението от домакинствата. Докато британците успяват да контролират сметките чрез такива мерки, българските потребители продължават да плащат значително повече за същото количество енергия.
