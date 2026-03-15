15 пълни шестици постигнаха кандидат-студентите на първите предварителни изпити в УХТ
Три са максималните оценки по Химия и опазване на околната среда, седем са пълните шестици по Математика, по Биология са 2, а по Английски език – 3. Продължителността всеки изпит е по един час и точно на 60-тата минута кандидатите разбират какви са резултатите им. Втората сесия е на 18 април, а желаещите да участват в нея трябва ще могат да подадат документите си до 17 април.
УХТ стана първото висше училище у нас, което успешно организира безплатна пробна матура по математика, проведена на 14 февруари. В нея участваха над 120 желаещи. На 29 март, присъствено в УХТ, ще се състои и втората безплатна матура по математика. Кандидатите могат да избират профил общообразователна или профилирана подготовка. Получените оценки се признават за оценка от кандидатстудентски изпит за КСК 2026/2027. Записването на кандидати за пробната матура по математика се извършва на имейл: d_stefanova@uft-plovdiv.bg.
УХТ се присъедини към инициативата за провеждане и взаимно признаване на резултатите от единен приемен изпит по математика, организиран съвместно от Университета за национално и световно стопанство, Икономически университет – Варна и Стопанска академия "Д. А. Ценов“ – Свищов. Първият общ конкурсен изпит по математика ще се проведе на 29 март 2026 г. в УХТ. Следващите дати са 26 април и 14 юни 2026 г.
Optimus
преди 31 мин.
Смях! Всички виждаме на какво дередже са болшинството от студентите, тъпи, тъпи та прости! Добре, че така наречените университети се превърнаха в магазини за дипломи!
