11-годишно българче написа автобиографична книга и то на английски

The Book Of Me е автобиографична книга, от която Симеон вече е написал цели 80 страници. И ако се чудим какво толкова има да каже един петокласник, то Симеон пояснява, че в книгата му има истории за живота си в училище и как вижда света през очите на едно по-различно дете. В The Book Of Me присъстват и любими цитати на хора, на които се възхищава, сред които Наполеон, Килиън Мърфи и други.



Идеята да напише книга му идва по време на миналата зимна ваканция, просто защото "не намирах какво да направя". Решава да е на английски, защото е международен език, а и признава, че често му се налага да "борави" с езика, покрай клипчета в Youtube и видеоигрите, които играе.



Надява се, че до края на годината ще успее да я издаде, като планира да подари няколко копия на библиотеката в Петрич, както и на свои близки и приятели. Плановете му обаче далеч не спират дотам. Симеон смята да направи превод на автобиографията си, като освен това се надява да създаде своя видеоигра до края на 2025 г.



Доста смели планове ( да, планове - не мечти) за едно 12-годишно момче, които смятаме за достойни за възхищение. Както може да се очаква от нас българите обаче, наред с многобройните поздравления и похвали, които получи Симеон в социалните мрежи, намериха се и такива, които да изразят възмущението от редица фактори.



Някои се "хванаха" за това, че Симеон пише на английски, а не на български. "На български трудно ли му е?", пише един, докато друг допълва, че не е в Англия, за да пише на английски, а трети споменава, че не му се струва нормално занимание за 12-годишно момче. Кое е нормално тогава, питаме се ние? Все по-зачестелите новини за насилие в училище за деца, които бият и тормозят съучениците си? Или такива за тийнейджъри, които вдишват сълзотворен газ?



Силно впечатление ни направи коментарът на една жена, която във всички възможни публикации за Симеон, беше отделила време, за да сподели негативното си мнение, изказвайки го с доста противоречив правопис и граматика, което след сериозна доза редакция от наша страна, за да бъде четливо все пак, звучи така: "Да, бе, да - той сам си я пише, ама друг път. Написал му я е изкуственият интелект от снап чат. Това дете не може да напише нищо сам. Никой няма да си купува неговата книга на кого му пука за живота на това 11-годишно лапе.", пише lifestyle.bg.И този коментар въпросната жена беше споделила поне на четири места.



Да, не сме прочели книгата на Симеон, за да знаем какво точно има в нея. И, да - вероятно няма да е някой шедьовър. Но самият факт, че това вече 12-годишно момче обича да чете и отделя време, за да твори и то на чужд език, на нас ни се вижда достатъчно основание за заслужени похвали и повод да се чувстваме горди. Защото Симеон демонстрира не само очевидно добри езикови умения, но и зрялост и самосъзнателност, които често липсват дори сред много от възрастните. Всички знаем, че децата са бъдещето ни и като един представител на това бъдеще, Симеон ни дава надежда.