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|Ìèòíè÷àðè îòêðèõà õîðìîí íà ðàñòåæà çà 30 áîíà, íàòúïêàí â òàéíèê íà ëåê àâòîìîáèë
Íà 2 ìàé îêîëî 16 ÷àñà íà âõîäÿùî òðàñå íà ÌÏ Êàïèòàí Àíäðååâî ïðèñòèãà ëåê àâòîìîáèë "Audi A 8“ ñ áúëãàðñêà ðåãèñòðàöèÿ, óïðàâëÿâàí îò áúëãàðñêè ãðàæäàíèí, êîéòî ïúòóâàë ñàì. Ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî å ñåëåêòèðàíî çà ùàòåëíà ìèòíè÷åñêà ïðîâåðêà, ïðè êîÿòî, â áàãàæíîòî îòäåëåíèå, å óñòàíîâåí ñïåöèàëíî èçãðàäåí òàéíèê, â êîéòî ñà îòêðèòè 63 îïàêîâêè ñ ìåäèêàìåíòà "Humatrope“ - õîðìîí íà ðàñòåæà.
Íåäåêëàðèðàíèòå îïàêîâêè ñ ìåäèêàìåíòà è àâòîìîáèëúò, ïîñëóæèë êàòî ñðåäñòâî çà èçâúðøâàíå íà íàðóøåíèåòî, ñà çàäúðæàíè. Íà øîôüîðà ñà ñúñòàâåíè äâà àêòà ïî Çàêîíà çà ìèòíèöèòå: åäèíèÿò çà îïèò äà áúäàò ïðåíåñåíè ïðåç äúðæàâíàòà ãðàíèöà ñòîêè áåç çíàíèåòî è ðàçðåøåíèåòî íà ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè, à äðóãèÿ çà íàëè÷èåòî íà òàéíèê.
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