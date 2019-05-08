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Ïîäìåíÿò ó÷èëèùíèòå àâòîáóñè ñ äîïúëíèòåëíè 20 ìëí.ëâ.
Àâòîð: Ñòîÿí Ìàäæèðîâ 13:54 / 08.05.2019Êîìåíòàðè (0)584
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Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò îäîáðè äîïúëíèòåëíè ðàçõîäè â ðàçìåð íà 20 000 000 ëâ. ïî áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà çà 2019 ã. çà çàêóïóâàíå íà ó÷èëèùíè àâòîáóñè.

Öåëòà å äà ñå óëåñíè äîñòúïúò äî îáðàçîâàíèå íà äåöàòà è ó÷åíèöèòå â çàäúëæèòåëíà ó÷èëèùíà âúçðàñò, â ÷èåòî íàñåëåíî ìÿñòî íÿìà ó÷èëèùà.

Ñúñ ñðåäñòâàòà ùå áúäàò ïîäìåíåíè ÷àñò îò 860-òå ó÷èëèùíè àâòîáóñà, çàêóïåíè ïðåç ïåðèîäà 2005-2008 ã., êîèòî ñà îòïàäíàëè èëè ïðåäñòîè ñêîðî äà îòïàäíàò îò òðàíñïîðòíèòå ñõåìè çà ïðåâîç íà ó÷åíèöè.







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