ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Øîôüîð áëúñíà ïàòðóëêà è ÿ çàïðàòè â ñòåíà
Èíöèäåíòúò ñòàíà â 9.40 ÷àñà íà êðúñòîâèùåòî ìåæäó óëèöèòå "Òåìåíóãà" è "1-âè ìàé". Ñëåä ñáëúñúêà ïàòðóëêàòà å îòñêî÷èëà è ñå å áëúñíàëà â ñòåíà. Ïðè óäàðà ñà ðàíåíè ëåêî äâàìàòà ïîëèöàè, íàìèðàùè ñå â ïàòðóëíàòà êîëà. Òå ñà îòâåäåíè çà ïðåãëåä â ìåñòíàòà áîëíèöà.
28-ãîäèøåí ïîëèöàé å ñ êîìîöèî è õåìàòîì, êîëåãàòà ìó – íà 30 ãîäèíè, å ñ êîíòóçèÿ íà ãëàâàòà. È äâàìàòà ñà ïðèåòè â õèðóðãè÷íîòî îòäåëåíèå íà ñàíäàíñêàòà áîëíèöà. Ïðè÷èíèòå çà ïðîèçøåñòâèåòî ñå èçÿñíÿâàò.
Êîìåíòàðè (0)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Âñå îùå íÿìà êîìåíòàðè êúì ñòàòèÿòà. Áúäè ïúðâèÿò, êîéòî ùå íàïèøå êîìåíòàð!
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ñòðàííà ñäåëêà çà ïðîäàæáà íà àâòîìîáèë åäâà íå äîêàðà èíôàðêò íà...
19:02 / 08.05.2019
Øîôüîðúò íà ìåðöåäåñà, êîéòî ïîìëÿ 4 äåöà è ïàäíà â ðåêà, å ñ ìíî...
18:13 / 08.05.2019
Áîéêî Áîðèñîâ ñå ÿäîñà: Ñïðåòå äà òúðñèòå êóñóðè íà ïàïàòà, áúäåò...
17:45 / 08.05.2019
Ìèëêî Êàëàéäæèåâ áåñåí íà æóðèòî â "Êàòî äâå êàïêè âîäà"
16:49 / 08.05.2019
Èâàí Áàêúðäæèåâ íè íàïóñíà íà 57 ãîäèíè
14:15 / 08.05.2019
Íàø èçâåñòåí æóðíàëèñò ïðåäðå÷å áëÿñêàâî ïîëèòè÷åñêî áúäåùå íà Ñë...
14:09 / 08.05.2019
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëàâè Òðèôîíîâ îôèöèàëíî ñå ñáîãóâà ñúñ çðèòåëèòå, êðàé íà âñè÷êî
23:01 / 06.05.2019
bTV Media Group îòâúðíà íà Ñëàâè, îáÿâèë êðàÿ íà ïðåäàâàíåòî ñè
12:04 / 07.05.2019
Æåñòîêà ãðàäóøêà îïóñòîøè âñè÷êî êðàé Ïëîâäèâ!
17:26 / 06.05.2019
Äúùåðÿòà íà Ãàëà ñ òåæúê çäðàâîñëîâåí ïðîáëåì
13:39 / 07.05.2019
Íàìåðèõà ñå ñâèäåòåëè, êîèòî äà îíåâèíÿò Ìåñòàí
10:37 / 06.05.2019
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS