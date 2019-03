За поредна година Пловдив става част от "Master of Art"

© За поредна година Пловдив става част от филмовия фестивал за документални филми за изкуство Master of Art. Той ще се проведе от 4 до 25 април, като домакин на събитията по традиция става арт киното на града LUCKY Дом на киното. Под тепетата ще пристигнат общо 16 заглавия от богатата програма на Master of Art, като ще видим интересни заглавия за архитекти и художници, писатели и танцьори, както и други творци.



Откриването на фестивала е на 4 април с "Густав Климт и Егон Шиле: Ерос и Психея“ на режисьора Микеле Мали. Документалният филм разказва за скандалите, сънищата и обсесиите в Златната епоха на Виена. На следващия 5 април предстои датското заглавие "Да сънуваш Мураками“. Богата е програмата за първия уикенд на фестивала с филмите "Рафаело – властелинът на изкуствата“, "Астор Пиацола – годините на акулата“ за великия танцьор, както и разказ за легендарния художник от миналия век "Баскиа – гняв срещу богатството“.



В следващите две седмици ще можем да се насладим на още няколко интересни заглавия, за архитекта Мис ван дер Рое, творците Банкси, Огюст Роден и фотографа Надар, за Ингмар Бергман, за цигуларя Ицхак Перлман, филмът "Зад стената“ за легендата в съвременните танци Папайоану, както и документален поглед към "Историята на Флорънс Фостър Дженкинс“, самоуката оперната певица, на която бяха посветени два игрални филма в последните години.



Билети за фестивала се продават на касата на LUCKY Дом на киното и в интернет на boxoffice.bg и kinolucky.com.







Пълна програма на фестивала:



04.04 19:00 Густав Климт и Егон Шиле: Ерос и Психея



05.04 19:00 Да сънуваш Мураками



06.04 18:15 Рафаело – властелинът на изкуствата



06.04 20:00 Астор Пиацола – годините на акулата



07.04 17:00 Баскиа – гняв срещу богатството



08.04 21:00 Мис ван дер Рое – павилион Барселона в 2 действия



09.04 19:00 Ицхак



11.04 19:00 В Търсене на Бергман



13.04 17:00 Спасяването на Банкси



14.04 17:00 Да откраднеш Роден



15.04 21:00 Чудото на Малкия принц



17.04 21:00 Надар – първият фотограф



18.04 19:00 Историята на Флорънс Фостър Дженкинс



22.04 19:00 You’ll Never Walk Alone



24.04 19:00 Зад стената – Димитрис Папайоану



25.04 19:00 Музеят Прадо