Hills Of Rock става все по-мащабен

© Нови 15 имена се включват към третото поредно издание на Hills Of Rock, което ще се проведе на 28, 29 и 30 юни на Гребната база в Пловдив! Ronnie Romero & Eridan ще нажежат атмосферата точно преди хедлайнера Whitesnake на 29 юни, а шведската банда Crazy Lixx ще видим на 28 юни.



За първа година фестивалът добавя специалната нова трета сцена Music Jam. Първите потвърдени артисти са категорична заявка за едно невероятно шоу. Австрийската банда Vision of Atlantis, и българите Sevi и Concurent ще разтърсят публиката със зашеметяващите си изпълнения! Още групи, които ще видим на сцена Music Jam очаквайте съвсем скоро!



Към Hills Of Rock 2019 се включват и българските артисти Shadows Out Of Time, Life Light, Affection, A-Moral, Krekhaus, Oбратен Ефект, Kopriva, Innerglow, Les Animaux Sauvages и Остава, които ще видим на сцената На тъмно.



Hills Of Rock се реализира за трета поредна година и е част от програмата на "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата“.



Припомняме, че до 31.03.2019г. тридневните билети са на цена от 160 лв, а от 01.04.2019 до 28.06.2019 цената им ще бъде 180 лв. Еднодневните билети са на цена от 80 лв до 31.03.2019г., а след това и по време на фестивалните дни – 100 лв. Цените на къмпинг билетите са 40 лева на човек за три дни (28,29 и 30.06) до 31.03.2019г. и 50 лева на човек за три дни (28,29 и 30.06) от 01.04.2019 до 28.06.2019.