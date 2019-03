Откриват нова зала в морския аквариум на Природонаучния музей

© Plovdiv24.bg Регионалният природонаучен музей – Пловдив съвместно със "Зелени Балкани" и Фондация "Пловдив 2019“ организира целодневно събитие днес по случай Световния ден на водата и 45-годишнината от откриването на аквариума в музея. Събитието ще се състои в няколко части и е подходящо както за деца, така и за възрастни.



8:30 – 17:00 – Игра "Животът във водата“ с томбола /Посетителите ще получават задача, която ще трябва да изпълнят по време на обиколката на музея, и ще я предават на излизане. На края на деня трима от посетителите с верни и пълни отговори в играта ще спечелят безплатна прожекция в Планетариума./



10:00 – 10:30 – Откриване на нова зала в морския аквариум кметът на Пловдив Иван Тотев и заместник-кметът "Култура и туризъм“ Александър Държиков ще открият нова зала от живата експозиция на музея с 5 вида акули и други интересни морски обитатели./



10:30 – 15:00 – "Летящи“ риби /Внушителни балони с хелий, управлявани с дрон, ще създават празнично настроение и ще "плуват“ във въздуха за изненада и забавление на малки и големи. Благодарим на Фондация "Пловдив 2019“ за указаната подкрепа, за да можем да реализираме тази интересна идея./



14:00 – 15:30 – Ателие "Хартиени рибки“ /Арт работилница за деца/



16:30 – 16:45 – Откриване на изложба на наградените рисунки в конкурс "Влажните зони и климатичните промени в нашия район", организиран от "Зелени Балкани".



17:00 – 17:40 – Демонстрация "Акваскейпинг“ /Акваристът Тодор Мандев ще покаже на гостите някои от основните стъпки при декорирането на аквариуми./



17:40 – 18:00 – Торта по случай 45-тата годишнина на аквариума на РПНМ – Пловдив



18:00 – 19:30 – Прожекция на филма "THANK YOU FOR THE RAIN“ в Планетариума на музея. Филмът разглежда проблема за климатичните промени през личната история на един кенийски фермер, той се излъчва безплатно благодарение на Активист 38 и по инициатива на Зелени Балкани.