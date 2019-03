© Нова тв Дичо спечели първото място в четвъртия лайв на "Като две капки вода“ с образа на Сашо Роман. Песента на емблематичния певец предизвика истински фурор, повличайки публика и участници в танци и безапелационна подкрепа за впечатляващото представяне. "За първи път в шоуто имаме 60 точки за участник преди резултатите на публиката“, анонсираха водещите преди ключовия момент за вечерта. цената Мария Илиева.



Стефан Илчев върна публиката в годините на диското с Modern Talking, а Петя Буюклиева се потопи в кубинска вечер с образа на Камила Кабело. Милко Калайджиев получи поздравления от журито за необходимата доза самоирония в образите след появата като Лиз от Boney M.



Следващата седмица Петя Буюклиева ще се включи в рок групата Toto, а Милко Калайджиев ще запее на руски с Владимир Висоцки. Деси Добрева ще се впусне в Глория Гейнър и I will survive. Мария Илиева ще представи едно от най-сексапилните лица на Мадона с Just to find my love, а Тита ще трябва да избере между Bruno Mars, Cardi B и техния хитов дует. Стефан Илчев ще се завърне към женските образи с тийнидола Брирни Спиърс, а Papi Hans ще бъде Джейсън Деруло. Дичо ще се превърне в Дони и едно от култовите парчетата на българската музикална сцена.