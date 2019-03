Китаристът на Стинг избра Пловдив

© Повече от 28 години Доминик Милър е китарист, композитор и бендлидер на групата на Стинг. Автор на едни от най-големите хитове на звездата като Shape Of My Heart, La Belle Dame Sans Regrets и други. Участва във всички албуми на Стинг от 1990 г. Роден в Буенос Айрес от майка ирландка и баща американец, Доминик учи китара в престижния "Бъркли Колидж" в Бостън, както и в Лондонската музикална школа "Гилдхол“. Автор на музиката и продуцент на 15 солови албума в кариерата си. Работи с Фил Колинс, Level 42, Тина Търнър, Ману Каче и много други.



След гостуването си през 2012 г., белязано от феноменален концерт на Античния театър, през ключовата 2019 г. Доминик Милър избира Пловдив за единствената дестинация на Балканите от световното си турне, за да представи последния си албум Absinthe, с който изключителният китарист добавя още един връх в соловата си дискография.



"За първи път срещнах Доминик и Майк през 2012 благодарение на Дорина Маркова. Признавам, по това време някои ключови факти от биографията на тези титани ми бяха убегнали, но в последствие осъзнах, че това ми даде възможност за един непринуден, дълбок и лишен от предразсъдъци контакт, присъщ за хора, които не вървят напред с биографиите си, хора, които говорят малко, но казват много и не пред микрофоните на журналистите. С две думи - моите хора. Музиката беше само повод, втори план, извинение дори.



Театърът, Градът, Ракията, Лютеницата и хилядите вперени погледи в продънилите се от дъжд небеса, бяха истинската причина за думите на Дoминик – Will be back Peter“, споделя организаторът на събитието Петър Салчев. Довечера от 19.30 часа Доминик ще подели сцената на ДК "Борис Христов“ в Пловдив с още един от колосите на съвременната поп култура – Майк Линдъп от легендарните Lеvel 42, както и с Никола Фижман – бас, Сантиаго Ариас – бандеон и Жив Равиц – ударни.