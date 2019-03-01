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Êîìïþòúðíàòà ñïåöèàëèñòêà ñå ïîøåãóâà, ÷å íå áèëà îò ïðèêàçëèâèòå. Áèëàëîâ ѝ âúðíà òîïêàòà è êîíñòàòèðà, ÷å îòêàêòî å ñåäíàëà â ñòîëà íà áîãàòñòâîòî, òîé íå ìîæå äà âçåìå äóìàòà. Â êðàéíà ñìåòêà îáà÷å áúðáîðàíàòà å ñòèãíàëà äî âúïðîñ çà 10 000 ëâ. Òàçè âå÷åð ùå ñòàíå ÿñíî, äàëè Êàòðèíà ùå ãè âçåìå, èëè îòíîâî íÿìà äà ñòèãíå âðåìåòî è ùå èãðàå öÿëà ñåäìèöà, çà äà ÷óåì âñè÷êèòå ѝ èñòîðèè.
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15:29 / 12.03.2019
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19:26 / 11.03.2019
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21:10 / 10.03.2019
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17:21 / 10.03.2019
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17:31 / 10.03.2019
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21:29 / 11.03.2019
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