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Êîìïþòúðíàòà ñïåöèàëèñòêà ñå ïîøåãóâà, ÷å íå áèëà îò ïðèêàçëèâèòå. Áèëàëîâ ѝ âúðíà òîïêàòà è êîíñòàòèðà, ÷å îòêàêòî å ñåäíàëà â ñòîëà íà áîãàòñòâîòî, òîé íå ìîæå äà âçåìå äóìàòà. Â êðàéíà ñìåòêà îáà÷å áúðáîðàíàòà å ñòèãíàëà äî âúïðîñ çà 10 000 ëâ. Òàçè âå÷åð ùå ñòàíå ÿñíî, äàëè Êàòðèíà ùå ãè âçåìå, èëè îòíîâî íÿìà äà ñòèãíå âðåìåòî è ùå èãðàå öÿëà ñåäìèöà, çà äà ÷óåì âñè÷êèòå ѝ èñòîðèè.



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