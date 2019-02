© виж галерията Доброволец създаде културна карта на Пловдив, която е напълно безплатна и веднъж свалена, може да работи и офлайн. Приложението се казва Together, като слогана на града за Европейска столица на културата 2019 и ще бъде качено в най-големите магазини Google Play за устройства с операционна система Android и App Store за устройствата на Apple. То представлява карта на града, на която са отбелязани всички културни забележителности, както и локациите на събития от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Веднъж намерена локацията, се отваря нова страница, на която могат да бъдат намерени снимки и информация както за обекта, така и за събитията. Картата служи и за навигация, а скоро към нея ще бъдат добавени функции за оценяване и коментари.



Идеята за приложението Together е на 23-годишния Любен Брънзалов, който е стипендиант на два от световните гиганти в ИТ сферата – Google и Facebook. Той е част от Grow with Google и Facebook AI в платформата за онлайн обучение Udacity, насочена към "Уеб Приложения и Изкуствен Интелект“. Брънзалов се свърза с доброволците на "Пловдив 2019“, с които създаде екип от фотографи, програмисти и автори на съдържание. С тяхна помощ цялата информация в приложението е оригинална – както текстове, така и снимки. Фондация "Пловдив 2019“ съдейства през цялото време на Брънзалов. Работата по приложението продължава – екипът си поставя за цел да продължава да подобрява потребителския интерфейс.



"Пловдив нямаше такава карта. С нейна помощ много по-лесно човек може да се ориентира и да отиде на някое събитие или да разгледа културните забележителности. Независимо къде се намира потребителя, дори и да няма интернет, приложението е активно. Решихме този проект да продължи дори и след 2019, за да може всеки човек, който не е посещавал Пловдив, да научи малко повече информация за града и събитията случващи се в него“, разказва Любен Брънзалов. Той е възпитаник на СУ "Паисий Хилендарски“ в Пловдив с технологичен профил "Информатика и Математика“. За 3 години завършва Единбургския университет в Шотландия със сертификат за Висше образование.