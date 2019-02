В Пловдив се представи проект по "Енергийна ефективност", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

© На 11.12.2018 г. /вторник/ от 10:30 часа в сградата на "КАРИНА-4“ ООД, находяща се на адрес: България, Пловдив, ул. "Дилянка“ № 2а беше проведен втори информационен ден във връзка с популяризиране на проект по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0724-С01, проект с наименование “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД“, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на постигнатите в рамките на неговата реализация резултати.



Поканени бяха да присъстват всички заинтересовани страни, като участници на събитието бяха представители на бизнеса.



Пред присъстващите беше представен проект № BG16RFOP002-3.001-0724 “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД“, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на обща стойност 1 476 578.11 лв. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е 1 023 572.39, от които 870036.53 лв. европейско и 153535.86 лв. национално съфинансиране. Проектът бе реализиран в периода 21.08.2017 - 21.12.2018 г.



В резултат на успешната реализация на проекта бяха постигнати и неговите цели:



Обща цел: Да се постигне устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност.



Специфичните проектни цели:



СЦ 1: Да се повиши ресурсната ефективност и екологосъобразност на производствените процеси и енергийната ефективност и конкурентоспособност на предприятието като цяло посредством реализация на инвестиции в енергийно ефективни ДМА, необходими за изпълнение на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;



СЦ 2: Да се повиши конкурентоспособността и енергийната ефективност на предприятието посредством въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 в унисон с принципа на устойчиво развитие.



Проект № BG16RFOP002-3.001-0724 “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД“, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Project № BG16RFOP002-3.001-0724 "Energy efficiency in "CARINA - 4" OOD.“, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund .



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "КАРИНА-4“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."