© виж галерията Информационна кампания с граждани проведе екипът на проект "Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия" (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy – EU GUGLE).



Проектът е финансиран по Седма рамкова програма на ЕС, а Пловдив заедно с Гьотеборг и Газиантеп участва като асоцииран град и провежда дейности, свързани с политиката за обновяване на жилищни сгради.



По време на информационната кампания на пловдивската Главна гражданите задаваха конкретни въпроси и с интерес научиха, че по-високото ниво на енергийната ефективност на санираните жилищни сгради намалява разходите за енергия между 30 и 40%; подобрява експлоатационните характеристики и се удължава жизненият цикъл на сградите; допринася за по-чиста околна среда заради намаляването на отделяните в атмосферата парникови газове и други важни факти.



В Пловдив има около 250 сгради общинска собственост – училища детски градини, детски ясли, административни сгради, сгради в областта на здравеопазването, културата, социалните дейности и др., с обща разгъната застроена площ от около 525 000 м2. От тях сгради с РЗП над 208 000 кв.м. са обновени по различни програми – Международен фонд Козлодуй, Национален доверителен екофонд, Проект "Красива България“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, ОП "Регионално развитие“, Фонд "Енергийна ефективност“ и собствени средства на община Пловдив.



Проектът EU GUGLE започва през 2013/2014 с проучвания от страна на 6-те главни партньори - Виена, Аахен, Милано, Сестао, Тампере и Братислава, след което при тях са започнали инфраструктурни мерки в определени квартали и групи сгради за саниране, поставяне на соларни бойлери и т.н. за подобряване на енергийна ефективност.



Заедно с асоциираните Пловдив, Гьотеборг и Газиантеп, общо девет европейски града обединяват усилията си, използвайки информация, събрана чрез задълбочени проучвания на интелигентното обновяване на сгради, за да приложат иновативни решения, адаптирани към специфичните местни нужди.