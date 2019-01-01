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Голям пожар до Пловдив, горят пластмаси! Огнеборци: Ще трябва много вода!
Източник: Plovdiv24.bg 08:36 / 16.01.2019 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
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За голям пожар на няколко километра от Пловдив научи Plovdiv24.bg. Запалили са се пластмасови материали на склад в зеленчуковата борса в Първенец. Това съобщиха за читателите на сайта ни от пресцентъра на Пожарната. От институцията уточниха още, че ще са нужни големи количества вода, като за целта са изпратени три екипа огнеборци. Сигналът е получен около 8,15 часа тази сутрин.







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