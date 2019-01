Лъжа или истина! Пътната агенция с обява за IT eксперт, вижте заплатата

© Освен заради строежа на магистрали и хаоса с електронните винетки, Пътната агенция влезе в общественото полезрение и с една обява за работа. Националното тол управление търси IT специалист на ръководна позиция срещу заплата от минимум 510 лева.



IT специалистите винаги попадат в топ 10 на най-търсените и добре платени професии. Експерти в сектора, прочели обявата на АПИ, казват че над 500 лв. заплата може да бъде само старт.



"Нивото, на което отговаря началникът на отдел, е така нареченото ниво седмо от класификатора на професиите, което означава, че неговата заплата ще варира от 1400 до 2800 лв.", обясни Спас Иванов, специалист по киберсигурност.



От тол управлението обясниха, че 510 лв. е минимумът, който трябва да се обявява по наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Обявата била пусната през декември – преди минималната работна заплата официално да стане 560 лв. За работата вече има кандидати.



Според националната статистика в обществения сектор средната заплата на IT специалист е над 1200 лв. А в частния близо 2 600 лв.



Експерти по подбор на кадри, разказват, че IT специалистите се радват и на бонуси.



"Има фирми, които предоставят не само спорт, не само работа от вкъщи, но и разговор с психолог или финансист, който да ви помогне с личните финанси", обясни Надя Василева, която работи във фирма за подбор на кадри.



Новият служител на Пътната агенция ще отговаря за сигурността и поддръжката на информационната система за винетките и тол таксите, съобщава бТВ.