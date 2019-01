Сладкар от Пловдив изработи пита с формата на кулата от Европейска столица на културата

© ТВ Европа 10 кг брашно и цял ден работа. Толкова са били нужни на Димитър Йолтов да изработи питата символ на откриващото събитие на Пловдив 2019-та. Това е и неговият начин да отбележи грандиозното събитие, за което се готви родният му град, информира "Тв Европа".



"Чисто символично искахме да отбележим….кулата цялата е ядлива. Не сме изработвали бои и оцветители. Направихме я под слогана – we are all the colours във всички багри“.







Самият Димитър Йолтов гледа с оптимизъм към Европейска столица на културата. И не се гневи нито на задръстванията заради затворения булевард, нито на ремонтите. Йолтов е убеден, че Пловдив ще бъде успешна столица на културата на Европа.



Сладкарят с усмивка споделя, че настроението се създава от хората и е убеден, че ако покажем колко приветливи хора сме пловдивчани ще се получи и добра година.



И както кулата-сцена ще бъде демонтирана след откриващото събитие в събота, така и питата кула ще остави след себе си само…трохи.