Известен наш диджей с уникален коментар за фалос-хейтърите и ЕСК 2019

Само българинът може да прави колажи на сценични конструкции и лого, вместо да каже "браво, бе, ние сме си скъсани чорапки и си го знаем, но все пак Пловдив ще е столица на културата през 2019. Няма да е Прага, Париж, Лондон, ще е Пловдив. Дори няма да е София. И то цяла година.



Като човек - собственик на audio & lighting рентал фирма, са ми пределно ясни сценичните конструкции и бих казал, че тази в Пловдив е уникална - нестандартна и грандиозна.



Като човек, който е следвал "Графичен дизайн" бих казал, че логото не е нищо особено, но едно лого трябва да е такова - семпло - да носи нужното послание, постигнато чрез минимално графично съдържание и да се запомня от пръв поглед. Ганьовския му ремикс оформен като фалос няма да го коментирам, защото ще напиша обидни думи.



Като човек меломан и музикант ще кажа, че и музикалната програма на откриването е уникална - един SCHILLER ми е достатъчен, to name a few.



Сигурен съм, че има хора като мен, които харесват всичко около този повод, но поне във Фейсбук не видях нито един, а видях гнойта, видях тинята.



Лично аз се радвам, че Пловдив ще бъде европейска столица на културата 2019 и като резидент на клуб Плазма се чувствам като част от цялото това нещо, защото ние - Плазма - сме представители на една алтернативна култура, а именно тази на електронната музика.