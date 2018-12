Нови 7 групи се включват в най-големия фестивал в България Hills of Rock 2019

© Hills of Rock 2019! набира скорост! Седем нови имена се включват към третото издание на фестивала, който ще се проведе на 28, 29 и 30 юни на Гребния канал в Пловдив. Американските банди Mushroomhead и The Toasters и италианските групи Admiron и Sinheresy ще разтърсят феновете със страхотно шоу! Към тях ще се включат и сърбите Maika, румънците White Mahala и хърватската група Brkovi.



Очаквайте информация за още много изпълнители, които предстои да видим догодина на Hills of Rock. Фестивалът ще се проведе за трета поредна година, като част от програмата на "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата“ на 28, 29 и 30 юни на Гребната база в Пловдив. Не пропускайте да закупите своите билети за най-големият фестивал в България, които до 31.12.2018. ще бъдат на цени от 140 лева. Припомняме ви, че от 01.01.2019 до 31.03.2019, цената на билетите ще бъде 160 лева.