Подаряват тапи за уши против коледни песни

© Неизвестни благодетели, на които им е писнало от коледни песни и мелодии, окачват безплатни тапи за уши по телефонни будки и стълбове, за да може да се пазарува на спокойствие, пише в. "Метро“, цитиран от "Монитор".



Гумените тампончета се предлагат в комплекти от 10 чифта, окачени на малко картонче, на което е написано:



"Да се спасим от коледната песен на Марая Кери: All I Want for Christmas".



Безплатните тапи се предлагат на "Оксфорд стрийт" и хората с непоносимост към "Джингъл белс" масово се възползват от подадената ръка. "Сега може да пазарувате в тишина", рекламира тапите друго постерче.



Таблоидът се шегува, че ако все пак обичате празничните коледни евъгрийни, може да си махнете тапите и да си ги сложите чак навръх Рождество, за да не слушате поредния "празничен" семеен скандал.