Дарителска кампания за набиране на средства за изграждане на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс стартира в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. Началото й бе обявено днес, 18 декември, по време на Празника на дарителите, съобщиха от лечебното заведение.



Той се отбелязва за пета поредна година в Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив. Тази година неговото мото е "Пациентите за нас“. Празникът започна с отчет за дейността през 2018 г. от ръководителя на клиничното звено проф. д-р Иван Иванов. Той отбеляза, че броят на хоспитализираните пациенти е бил над 5800, като се отбелязва нарастваща трудност на случаите, които се лекуват.



Водещи на тържеството бяха пациенти на клиниката, а в празничната програма се включиха малките изпълнители от НУМТИ "Добрин Петков“ - Пловдив. Сертификати за дарения получиха СУ "Св. св. Кирил и Методий", г-жа Милена Борисова, г-н Иван Иванов, учениците от НУ "Петко Р. Славейков" - гр. Пловдив, г-жа Радка Чернева, г-жа Елизабет Дончева, Айгер инженеринг ООД, Регионална занаятчийска камара - Пловдив, г-жа Павлина Гегова, д-р Гюрай Ходжев, XI-e клас на Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери“, г-жа Велислава Костадинова с куче Мадам Фльор Де Мон Шмитфилд Беар, организаторите на инициативата "Моето сърце е съпричастно, what about yours", авиобаза "Граф Игнатиево", г-жа Милена Каменова, г-жа Атанаска Бъклева и група от затвор Пловдив, д-р Стефка Пейчева, ОУ "Екзарх Антим I - Пловдив, "М Табако“ ООД, "Атаро клима“ ЕООД, г-н Станимир Марианов Арнаудов, г-жа Горица Кишкилова, г-н Иван Савеков, г-н Теодор Чочков.



Голямата новина на тазгодишното празненство бе обявяването на дарителската кампания " Най-доброто за нашите деца и онкохематологични пациенти“. Чрез нея ще се набират средства за строителство на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс на територията на База 2 на УМБАЛ "Свети Георги“. Той ще бъде предназначен за Клиника по педиатрия, Клиника по онкология и Клиника по хематология. Всеки желаещ може да дари като изпрати SMS на номер 17 777 с текст DMS KLINIKA. За абонати на Telenor, Mtel и VIVACOM цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС. За абонаментни дарения и други начини за даряване посетете www.dmsbg.com. Вече има създадена сметка, на която да се събират дарения: BG39 UNCR 7000 1523 3682 66.



Коледно тържество за малките си пациенти организира също и Клиниката по детска хирургия. Подаръци за децата бяха осигурили "Атаро клима“ и ученици от Националната търговска гимназия в Пловдив. В ролята на Дядо Коледа се превъплъти студент от Медицински университет - Пловдив, който раздаде и подаръците. Белобрадият старец и останалите участници в празничната програма бяха представители на Асоциацията на студентите медици в МУ-Пловдив. В празненството се включиха също членове на Националния алианс за работа с доброволци и възпитаници на Музикалното училище НУМТИ "Добрин Петков“ – Пловдив. Ръководството на УМБАЛ "Свети Георги“ подари на малките пациенти торта с тематична украса.