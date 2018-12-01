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Един е в болница след катастрофа в Долна махала
Източник: Plovdiv24.bg 15:35 / 18.12.2018 Отпечатай Изпрати
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Около 13,00 часа е станало пътнотранспортно произшествие в Долна махала. По първоначални данни са се ударили лек автомобил "Тойота" и бус. Шофьорът на колата е откаран в болница. Това съобщиха от рпесцентъра на ОД МВР Пловдив.







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