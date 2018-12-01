Един е в болница след катастрофа в Долна махала

© Plovdiv24.bg Около 13,00 часа е станало пътнотранспортно произшествие в Долна махала. По първоначални данни са се ударили лек автомобил "Тойота" и бус. Шофьорът на колата е откаран в болница. Това съобщиха от рпесцентъра на ОД МВР Пловдив.