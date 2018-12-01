Земетресение! Читатели: Усети се в Пловдив и околностите!

© emsc-csem Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в 23,28 часа снощи. Това показва справка в Европейския сеизмологичен център. Епицентърът му е бил на 17 километра северно от Девин, 37 южно от Пазарджик, 128 югоизточно от София. Дълбочината на труса е била 20 километра. Читатели на Plovdiv24.bg от Пловдив и региона твърдят, че по високите етажи са го усетили.