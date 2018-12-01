Àíäðåà øîêèðà ñ âúíøíèÿ ñè âèä

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19:32 / 10.12.2018
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18:03 / 10.12.2018
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15:27 / 10.12.2018
Âåðèæíà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ ìåæäó Áëàãîåâãðàä è Ñèìèòëè â ñíåãà
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10:24 / 09.12.2018
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08:50 / 09.12.2018
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